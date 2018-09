"Adio, Schumacher!" Fanii germanului si-au amintit de cel mai dureros moment! Ce clip au postat

Fanii Ferrari si-au amintit de Michael Schumacher.

S-au implinit 12 ani de la prima retragere a lui Schumacher din Formula 1. Se intampla dupa o cursa de la Monza, incheiata cu o victorie.

Fanii nu puteau sa uite momentul in care o epoca istorica s-a incheiat pentru echipa lor favorita.



"Adio, Michael Schumacher la Ferrari. Monza 2006. Ultimul tur al lui Michael Schumacher la Ferrari", au postat fanii, alaturi de un montaj video.

Schumacher a petrecut 10 ani la Ferrari si a castigat 5 din cele 7 titluri mondiale pe care le are in palmares.

Schumacher avea sa revina in Formula 1 mai tarziu, la Mercedes, fara sa repete acelasi succes. In ultima zi din 2013, Schumacher a intrat in coma in urma unui accident de ski. Intre timp, fanii nu mai stiu nimic despre starea sa, familia fiind extrem de secretoasa in privinta starii sale. Schumacher este tratat de o echipa de specialisti in casa din Elvetia.