Sotia lui Schumacher, mecanic in Formula 1! Ce problema a descoperit la masina fiului ei

Fiul legendarului Michael concureaza in F1 pentru Haas

Guenther Steiner, seful de la Haas, a dezvaluit ca mama lui Mick i-a spus de o problema la scaunul fiului ei.

"Prima data cand am aflat despre acest lucru a fost de la mama lui, care mi-a spus in Franta ca e o problema. Nu e complet drept, ceea ce duce la presiuni suplimentare asupra corpului. Dar faptul ca nu am aflat despre problema decat cand mi-a zis Corrina inseamna ca probabil nu e atat de grav", a declarat Steiner.