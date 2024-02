Prima reacție a lui Lewis Hamilton după anunțul mutării la Ferrari: "Alt vis al copilăriei"

Lewis Hamilton, septuplu campion mondial de Formula 1, va pilota începând din 2025 pentru Ferrari, după 12 sezoane petrecute la Mercedes, a anunţat echipa italiană.

Sportivul şi-a prelungit contractul cu Mercedes vara trecută, până la sfârşitul sezonului 2025, cu o clauză de eliberare pe care o va activa la finalul sezonului 2024, potrivit constructorului german.

Ferrari va fi a treia echipă pentru Lewis Hamilton, care a intrat în Formula 1 în 2007, la McLaren, cucerind primul titlu mondial în sezonul următor, la 23 de ani.

Mesajul lui Lewis Hamilton pentru fanii săi

Prin intermediul unei postări pe contul de Instagram, britanicul a transmis un mesaj pentru admiratorii săi, prin intermediul căruia a ținut să lămurească și anumite aspecte.

"Au fost câteva zile nebunești, pline de o gamă largă de emoții.

Dar așa cum știți, după 11 ani incredibili la Mercedes, a venit vremea să încep un capitol nou în viața mea și voi merge la Scuderia Ferrari în 2025.

Mă simt incredibil de norocos ca după ce am realizat alături de Mercedes lucruri la care puteam doar să visez când eram mic, acum voi avea șansa să îndeplinesc alt vis al copilăriei, să conduc în roșul Ferrari.

Mercedes a fost o parte uriașă din viața mea încă de când aveam 13 ani, așa că această decizie a fost cea mai dificilă pe care am luat-o vreodată.

Sunt incredibil de mândru de tot ce am realizat împreună și foarte recunoscător pentru munca grea și dedicarea tuturor cu care am lucrat de-a lungul anilor. Bineînțeles, și lui Toto (n.r. - Wolff, director și acționar Mercedes F1), pentru prietenia lui și felul în care a îndeplinit rolul de lider.

Împreună am câștigat titluri, am doborât recorduri și am devenit cel mai de succes cuplu pilot-echipă din istoria F1. Bineînțeles, nu-l pot uita pe Niki (n.r. - Lauda), care a fost un susținător imens și căruia îi simt lipsa în fiecare zi.

Vreau să-mi împărtășesc și aprecierea uriașă față de conducerea Mercedes-Benz și toată lumea de la compania din Germania și din întreaga lume pentru felul în care m-au susținut în acești 26 de ani.

De ce a ales să plece la Ferrari

Simt că este momentul potrivit să fac o schimbare, să-mi asum o provocare nouă. Încă-mi amintesc sentimentul de nesiguranță pe care l-am avut când m-am alăturat Mercedes în 2013.

Știu că unii oameni nu au înțeles mutarea la acea vreme, dar am avut dreptate să fac acel pas și simt același lucru acum. Sunt entuziasmat să văd cum pot contribui la această nouă oportunitate și ce putem realiza împreună.

Totuși, acum nu mă gândesc la 2025. Concentrarea mea este pe sezonul care vine și să revin pe circuit alături de Mercedes. Sunt mai motivat decât am fost oricând altcândva, mai în formă și mai concentrat decât oricând și vreau să ajut Mercedes să câștige din nou. Sunt 100% angajat la munca pe care o am de făcut și determinat să închei această colaborare la nivel înalt.

Vă mulțumesc tuturor care ați făcut parte din călătoria mea, care m-ați ridicat în timp ce mi-am urmat visurile și sper să continui să vă fac mândri. Ca întotdeauna, vă trimit iubirea mea și energia pozitivă", a scris sportivul.