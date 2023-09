Performanță istorică pentru Max Verstappen. Este primul pilot din Formula 1 care reușește asta

Olandezul devine primul pilot care bifează zece victorii consecutive în Formula 1.

Max Verstappen (Red Bull) a mai bifat un nou record: este primul pilot din istorie care reuşeşte să se impună, pe parcursul unui sezon, în cele patru mari curse, aşa numitul Grand Slam al Formulei 1: Monte Carlo, Silverstone, Spa-Francorchamps şi Monza.

Echipa Red Bull a reuşit o nouă dublă, Max Verstappen fiind urmat în clasament de mexicanul Sergio Perez. Pe locul al treilea s-a clasat spaniolul Carlos Sainz (Ferrari), care a dus un duel strâns cu monegascul Charles Leclerc, coechipierul său de la Ferrari.

TEN OUT OF TEN! Max Verstappen makes history at Monza by winning an incredible TENTH race in a row, a new F1 record!