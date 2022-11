Mercedes-Day! George Russell și Lewis Hamilton au făcut show la MP de la Sao Paolo (Brazilia). Verstappen, de nerecunoscut

Circuitul Autodromo Jose Carlos Pace din Sao Paulo a găzduit o cursă excepțională. Max Verstappen l-a accidentat, la un moment dat, pe Lewis Hamilton și a fost penalizat cu cinci secunde. Mercedes și-a făcut treaba fantastic, iar Red Bull a căzut până pe locurile șase, respectiv șapte.

George Russell și-a asigurat prima poziție în clasament și și-a trecut în CV prima cursă de Formula 1 câștigată în istoria sa de pilot. Britanicul a asigurat, totodată, prima victorie pentru echipa la care evoluează de la începutul anului 2017, Mercedes, în acest sezon competițional.

That kid with a dream is now a Grand Prix winner. ????#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/i1cncEHhX5