Marele Premiu al Arabiei Saudite, ACUM! Leclerc și Verstappen luptă pentru primul loc la Jeddah

21:24 Verstappen ajunge pe primul loc, după 48 de tururi.

21:21 Hamilton coboară pe 10.

21:06 Alonso este nevoit să se retragă, din cauza unei probleme tehnice.

21:04 Plecat de pe poziția 8, Bottas ajunge ultimul în cursă, după 38 de ture. Finlandezul decide să se retragă din cursă.

20:52 Cel mai rapid tur de până acum îi aparține lui Leclerc: 1m32.711s

20:50 Zhou primește o nouă penalizare, după ce nu a respectat-o pe prima.

20:46 Hamilton ajunge pe locul șase, la capătul turului 26.

20:51 Safety-car-ul a părăsit pista. Dup 21 de tururi, Leclerc rămâne lider.

20:32 Hamilton ajunge pe șapte, după 18 tururi. Perez pierde locul de lider, Depășit de Leclerc și Verstappen, în urma intrării pe pistă a unui safety-car.

