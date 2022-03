Las Vegas va găzdui o etapă din Formula 1, în sezonul viitor!  

Cursa desfășurată în Las Vegas va avea loc într-o zi de sâmbătă, în noiembrie 2023, și înlocuiește Russian Grand Prix, care a fost scoasă din calendarul din acest sezon, după invazia Ucrainei, și e greu de crezut că Sochi Autodrom va mai reveni prea curând în competiție.

Las Vegas, gazda F1 în 1981 și 1982

Orașul american, considerat capitala mondială a jocurilor de noroc și a divertismentului, motiv pentru care a fost supranumit "Sin City" ("Orașul Păcatelor") and "The City that Never Sleeps" ("Orașul care nu doarme niciodată"), a mai găzduit întreceri în cea mai importantă cursă automobilistică din lume, în 1981 și 1982, cu un circuit stradal, care includea celebra Las Vegas Strip și faimoasele sale hoteluri și cazinouri.

Cursa din 2023 se va organiza tot pe un circuit stradal, deși inițial s-a vorbit că se va crea o pistă specială, ce ar fi urmat să încorporeze Las Vegas Motor Speedway, care găzduiește etape de NASCAR și NHRA. Rularea va avea loc pe un circuit de 6.12 km, cu 14 curbe, 50 de ture și o porțiune unde se pot prinde viteze de până la 342km/k. Va fi al treilea circuit american din F1, după cele de la Miami (Florida / Miami International Autodrome) și Austin (Texas / Circuit of the Americas).

"Nu există loc mai bun pentru competiția noastră!"

"Acesta este un moment incredibil pentru F1, care demonstrează atractivitatea și creșterea uriașă a sportului nostru, care va avea a treia cursă în SUA. Las Vegas este o destinație turistică cunoscută în întreaga lume pentru ospitalitate, emoție și senzațiile tari pe care le produce, dar și pentru faimoasa Strip, unul dintre cele mai iconice locuri din lume. Nu există loc mai bun pentru competiția noastră, decât în capitala mondială a divertismentului și abia așteptăm să fim aici anul viitor", a declarat Stefano Domenicali, CEO F1.