Al doilea restart din cursă a avut loc în Turul 56 și a generat mai multe accidente în MP al Australiei. La doar câteva momente de la acel restart, cursa a fost oprită din nou și de pe margine s-a ridicat steagul roșu. Patru piloți au abandonat după accidentele din Turul 56: Pierre Gasly, Esteban Ocon (amândoi Alpine), Nyck de Vries (AlphaTauri) și Logan Sargeant (Williams).

Sargeant, către Nyck de Vries: "Îmi pare rău că te-am scos din cursă"

La patru zile de la cursa nebună, Logan Sargeant i-a transmis un mesaj lui Nyck de Vries. Pilotul american l-a lovit în spate pe Nyck de Vries în Turul 56, după ce a pierdut controlul monopostului Williams. A fost un accident stupid, în urma căruia amândoi au abandonat cursa.

Logan Sargeant și-a recunoscut vina: "Acel restart a fost foarte ciudat. Mașina nu s-a mai comportat la fel, nici anvelopele, nici frânele. Am apăsat pedala până la fund, iar apoi mi s-au blocat roțile din față. Nu am putut să mă opresc și așa am intrat direct în Nyck.

Îmi pare rău că l-am scos din cursă, nu am vrut ca ziua să se termine așa. A fost o zi grea pentru noi toți", a spus pilotul de la Williams, conform Formula1.com.

Nyck de Vries nu îi poartă pică lui Sargeant, care se află la primul sezon în Formula 1: "Se întâmplă astfel de accidente. Toți trecem prin astfel de momente, a fost un accident de cursă. Sper ca pe viitor să avem amândoi curse mai reușite", a declarat pilotul de la AlphaTauri, conform sursei citate.

Pe lângă Sargeant și De Vries, la Melbourne au mai abandonat: Charles Leclerc (Ferrari, Turul 1), Alexander Albon (Williams, Turul 7), George Russell (Mercedes AMG, Turul 17), Kevin Magnussen (Haas, Turul 52).

Max Verstappen a câștigat cursa

Campionul mondial en-titre, Max Verstappen, a câștigat în cele din urmă cursa nebună din Australia. Acesta a evitat cu brio haosul de la al doilea restart.

Veteranii Lewis Hamilton și Fernando Alonso au completat podiumul la Melbourne.

