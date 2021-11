"A fost cea mai grea cursă!". Revenire spectaculoasă pentru Hamilton: a câștigat în Brazilia după ce a pornit de pe 10

Marele Premiu al Braziliei s-a dovedit a fi unul de succes pentru Lewis Hamilton, chiar dacă a fost în centrul unor incidente în calificări.

Pilotul britanic a plecat de pe poziția a zecea al grilei, după ce a fost retrogradat cinci locuri din cauza desigilării unui motor nou.

Aflat în pole position, Valtteri Bottas a terminat cursa pe poziția a treia, în timp ce Max Verstappen, care a condus cursa timp de 59 de tururi, a trecut al doilea linia de sosire.

În turul 59, Lewis Hamilton l-a întrecut pe pilotul olandez după o manevră spectaculoasă și s-a detașat ca lider, loc pe care a și încheiat cursa.

"Sunt încântat de suportul pe care l-am primit în acest weekend. Nu a mai fost așa de la Silverstone. Ce cursă! Echipa a făcut o treabă minunată, Valtteri a făcut o treabă minunată. A fost cea mai grea cursă pe care am trăit-o", a declarat Hamilton la final.

lewis hamilton is in home. brazil is his home and he knows it. he was treated like the king he deserves. i just want to say that we brazilians would celebrate lewis hamilton he winning or losing because we know how to treat a CHAMP pic.twitter.com/62FAx2fkdP