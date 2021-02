Formula 1 schimba modul de desfasurare al curselor! Echipele au aprobat cea mai mare modificare din ultimii zeci de ani

Incepand cu 2021, se va testa un nou mod de desfasurare a calificarilor pentru Gran Prix-uri.

Noul sef al F1, Stefano Domenicali, a propus cea mai mare schimbare in regulamentul de desfasurare a curselor din ultimele zeci de ani. Conform noului plan, o cursa mai scurta urmeaza sa aiba loc sambata, cu o zi inainte de cursa propriu-zisa si va avea cel mult o treime din lungimea totala a acesteia. Runda urmeaza sa inlocuiasca sesiunea de calificari si sa determine grila de start. Echipele si-au dat deja acordul ca vineri sa aiba loc o singura sesiune de antrenamente, urmata de cateva tururi de calificare care sa stabileasca locul de pe care pleaca pilotii, a doua zi, in asa-numita "cursa de sprint". Aceasta ar urma sa ajute echipele si pilotii sa se obisnuiasca cu circuitul in conditii de competitie, dar sa ofere si spectatorilor si telespectatorilor mai mult dramatism.

Dominicali si adjunctul sau, Ross Brawn, propusesera initial ca aceasta mini-cursa de sambata sa inceapa cu o grila inversa a calificarilor de vineri. Adica pilotul cu cel mai bun timp in calificarile de vineri sa ocupe ultimul loc pe grila de start a doua zi, pentru a adauga mai mult dramatism stabilirii grilei de start pentru cursa de Grand Prix, dar echipele au respins aceasta formula, considerand ca afecteaza meritul sportiv. In schimb, s-a decis ca cei mai bine clasati opt piloti in cursa de sprint sa primeasca puncte in clasament, la fel ca si echipele lor. Regulile finale urmeaza sa fie stabilite in perioada urmatoare, iar testele pentru noul mod de desfasurare al weekendului in F1 urmeaza sa aiba loc inaintea curselor din Canada (Circuit Gilles Villeneuve, Montreal / 13 iunie 2021), Italia (Autodromo Nazionale di Monza, Monza / 12 septembrie 2021) si Brazilia (Autodromo Jose Carlos Pace, Sao Paulo / 7 noiembrie 2021).