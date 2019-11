Fiul lui Schumacher, declaratie emotionanta: "Tata a fost un model pentru el, acum e randul lui sa fie un model pentru mine!"

Lumea motorsportului asteapta cu nerabdare aparitia unui nou Schumacher in Formula 1.

Deocamdata, Mick Schumacher se afla in antecamera Formulei 1 si se pregateste intens pentru debutul in "Marele Circ". Fiul lui Schumacher este ghidat de Sebastian Vettel. Schumacher jr. l-a luat pe Vettel drept model si spune ca are acelasi gen de relatie pe care Vettel o avea cu tatal sau.



"Il respect foarte mult pe Seb, vorbim mult despre meseria noastra si incerc sa aplic cat mai mult din sfaturile pe care mi le da. A fost multi ani in Formula 1 si sfaturile sale sunt pretioase. Tata a fost un model pentru Seb, astazi e randul lui sa fie un model pentru mine", a declarat Mick Schumacher potrivit Le10Sport.

Schumacher a suferit un traumatism cranian sever in 2013 pe cand se afla la schi. Schumacher a suferit doua operatii la spitalul din Grenoble, a fost transferat apoi in 2014 la un spital din Laussane, iar din septembrie 2014 este tratat in locuinta sa din Elvetia.

Schumacher a castigat 7 titluri de campion mondial in Formula 1: in 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 si 2004.