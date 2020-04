F1 se va relua in iulie, in Austria, fara spectatori!

Sefii celei mai importante curse auto din lume nu vor sa anuleze sezonul din cauza coronavirusului si au facut planul pentru revenirea in actiune.

Sezonul 2020 al F1 se va relua, daca nu apar evenimente nepravazute, cu Marele Premiu al Austriei, in weekendul 3-5 iulie, fara spectatori. Calendarul revizuit ar trebui sa programeze in continuare cursele din Europa, urmate de cele din Eurasia, Asia si continentul american, ultima urmand sa fie cea din Gulf (Abu Dhabi Grand Prix), in decembrie. Din cele 22 de curse ale acestui sezon, trei au fost anulate si, probabil, nu se vor mai disputa (Australia, Monaco, Franta), in timp ce ale sapte Grand Prix-uri urmeaza sa fie reintroduse in program (Bahrain, Vietnam, China, Olanda, Spania, Azerbaijan, Canada).

Aceste schimbari fac parte din raspunsul oficialilor F1 in privinta pandemiei de coronavirus, dupa ce s-au consultat cu FIA, promoterii, guvernele tarilor organizatoare, organizatiile medicale, partenerii importanti si echipele. Primele curse se vor tine fara spectatori, urmand sa se permita accesul in tribune imediat ce situatia medicala o va ingadui. Organizatia lucreaza inca la procedurile necesare echipelor si partenerilor sa intre si sa opereze in fiecare tara, pentru ca cei implicati in competitie si localnicii sa fie in siguranta. In aceasta pauza fortata, tehnicienii din F1 nu au stat degeaba si au construit un dispozitiv de respiratie artificiala, care sa ii ajute pe cei infectati cu Covid-19, parte a “Project Pitlane”.