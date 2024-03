Septuplul campion mondial Lewis Hamilton a fost nevoit să părăsească circuitul în turul 17. Motorul monopostului a cedat, iar britanicul nu a mai ajuns nici măcar până în zona boxelor. Hamilton a fost, însă, foarte fair-play și a reușit să strecoare mașina aproape de altă ieșire. În acest fel cursa a continuat fără intervenția safery car, am avut parte doar de safety car virtual.

Din sezonul 2018 nu a mai trecut Mercedes prin așa ceva. S-a întâmplat la Marele Premiu al Austriei. Valtteri Bottas și Lewis Hamilton au abandonat pe parcurs, după ce plecaseră de pe primele două locuri. A fost o altă cursă de coșmar pentru Mercedes.

Episodul s-a repetat acum, după ce George Russell a intrat în parapet pe final de cursă. Pilotul secund al echipei îl alerga pe Fernando Alonso în ultimul tur, în încercarea de a obține o clasare pe locul 6.

Russell a pierdut controlul monopostului, a lovit parapetul, după care mașina aproape s-a răsturnat. Russell a scăpat nevătămat, în timp ce Mercedes trebuie să refacă total monopostul acestuia.

Big impact for George Russell ????

Good to see the Mercedes man walk away unscathed from this crash ????#F1 #AusGP pic.twitter.com/Jsq6RZ1UBS