Cei mai rapizi piloți din istoria F1. Max Verstappen, pe locul 4

Podiumul este completat de cei mai titrați piloți din istoria "Marelui Circ", Michael Schumacher și Lewis Hamilton. Amândoi au la activ câte șapte titluri mondiale în Formula 1.

Cei mai rapizi piloți din istoria F1

Singurii piloți aflați în activitate care au ajuns în Top 10 sunt Lewis Hamilton (Mercedes AMG), Max Verstappen (Red Bull Racing), Fernando Alonso (Aston Martin) și Charles Leclerc (Ferrari). Iată cum arată clasamentul:

Ayrton Senna Michael Schumacher Lewis Hamilton Max Verstappen Fernando Alonso Nico Roseberg Charles Leclerc Heikki Kovalainen Jarno Trulli Sebastian Vettel

Există și piloți titrați care au ratat acest clasament. De exemplu, nu îl regăsim aici pe argentinianul Juan Manuel Fangio, de cinci ori campion mondial în F1. Trebuie, însă, să menționăm că Fangio a concurat în anii '50. Iar datele din perioada respectivă nu se compară cu cele din prezent.

Mai lipsesc de aici campioni mondiali precum Alain Prost, Niki Lauda, Nelson Piquet sau Mika Hakkinen.

Lewis Hamilton se îndreaptă spre 40 de ani, dar din sezonul 2025 va porni într-o nouă aventură. Britanicul se va despărți de Mercedes AMG la finalul acestui an, iar din stagiunea următoare va concura pentru Scuderia Ferrari. A fost unul dintre cele mai șocante transferuri realizate în Formula 1 în ultimii ani. Hamilton îi va lua locul la Ferrari lui Carlos Sainz Jr, care acum își caută un nou angajament pentru 2025.

Tot mai multe curse într-un sezon din Formula 1

Formula 1 devine un sport din ce în ce mai popular în fiecare an. Organizatorii încearcă să profite de acest lucru și extind numărul de curse la capacitate maximă. În 2024 ar trebui să avem 24 de curse, record absolut în istoria "Marelui Circ".

Formula 1 sărbătorește în acest an ediția cu numărul 75. La început, în F1 aveau loc sub zece curse în decursul unui sezon. Olandezul Max Verstappen a câștigat ultimele trei campionate și este principalul favorit și în acest an. Pilotul Red Bull Racing a câștigat primele două curse ale sezonului 2024.