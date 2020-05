Cazul Marica, varianta pe MILIONARI! Si-a PARASIT iubita cu care era de 5 ani pentru cea mai buna prietena a ei! Scandal MONSTRU in Europa

Triunghiul amoros in care a intrat recent Ciprian Marica face pui. Cazul fostului international roman e copiat aproape la indigo de tanarul pilot monegasc Charles Leclerc (22 de ani), unul dintre protagonistii din Formula 1.

Daca Marica a fost prins in ”ofsaid” cu sotia unui bun amic, la randul ei prietena cu iubita oficiala a lui Ciprian, Leclerc a parasit-o in conditii asemanatoare pe fata cu care si-a impartit viata din 2015 incoace.

Mai exact, componentul Scuderiei Ferrari si-a oficializat zilele trecute relatia cu Charlotte Sine (20 de ani), fiica unui potent afacerist din Monte Carlo, director general la compania care detine inclusiv celebrul cazinou din Principat. Legatura sentimentala dintre cei doi exista de mai mult timp, la nivel de zvonuri, confirmarea venind abia acum printr-o fotografie comuna postata de Charlotte pe contul de Instagram.

Pana aici toate bune si frumoase, doar ca noua muza a lui Charles Leclerc a intrat in viata pilotului prin intermediul fostei iubite a acestuia. Este vorba despre italianca Giada Gianni, cea care, incepand din 2015, a stat in spatele ascensiunii lui Leclerc in Marele Circ al Formulei 1. Charles a parasit-o pe Giada anul trecut, motivand ca are nevoie sa se concentreze exclusiv pe activitatea sportiva, insa gurile rele au aruncat vina asupra lui Charlotte, a carei farmece l-au convins pe Leclerc sa intre la standuri si sa schimbe ”anvelopele”.