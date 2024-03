Carlos Sainz a revenit cu bine din operație! Pilotul celor de la Ferrari va participa la Marele Premiu al Australiei

Carlos Sainz, pilotul spaniol talentat și agresiv, se pregătește să se întoarcă în acțiune la Marele Premiu al Australiei, după ce a suferit o operație de apendicită care l-a forțat să rateze Marele Premiu al Arabiei Saudite.

"Carlos este aici, ne așteptăm să concureze!"

Sainz, al treilea în deschiderea sezonului în Bahrain și ultimul pilot care a învins Red Bull în Singapore, se retrăsese din cauza apendicitei, dar s-a recuperat cu succes și este gata să revină pe pistă.

Purtătorul de cuvânt al echipei a confirmat că Sainz este în Melbourne și este pregătit să concureze în weekend. Aceasta marchează un moment crucial în cariera sa, mai ales în contextul viitoarei sale plecări de la Ferrari la finalul sezonului, pentru a face loc lui Lewis Hamilton de la Mercedes.

„Carlos este aici la Melbourne de două zile şi este OK. Ne aşteptăm ca el să concureze”, a declarat purtătorul de cuvânt, conform Wionews.

Tot răul spre bine

În absența lui Sainz în Arabia Saudită, pilotul de rezervă Oliver Bearman a impresionat, clasându-se pe locul 7 în debutul său în Formula 1, devenind cel mai tânăr debutant Ferrari din istorie.

Charles Leclerc, despre rivalitatea cu spaniolul

În timp ce Sainz se pregătește să revină în luptă, coechipierul său de la Ferrari, Charles Leclerc, a vorbit despre rivalitatea lor în echipă. Chiar dacă se luptă intens pe pistă, Leclerc subliniază că relația lor este excelentă și că se sprijină reciproc. În ciuda provocărilor și a luptelor crâncene din curse, cei doi piloți reușesc să găsească un echilibru și să rămână deschiși și sinceri unul cu celălalt, atât pe pistă, cât și în afara ei.

"Întotdeauna încercăm să luptăm la limită. Evident, trebuie să ținem cont de faptul că Ferrari vine înaintea tuturor lucrurilor, nu ne putem asuma riscuri inutile. În ceea ce mă privește, în Bahrain, nu am fost în măsură să lupt cum trebuie pentru că am avut probleme semnificative de gestionat, dar, în cele din urmă, este vorba despre găsirea unui echilibru și, uneori, se poate întâmpla să depășești puțin limita și să fii puțin prea agresiv.

Discutăm după cursă, aşa am făcut mereu în acești ani, dar nu-mi amintesc niciun moment în care să fi apărut o problemă între noi. Este un lucru bun și ar trebui să fie mereu așa și, sincer, nu am niciun dubiu în această privință, pentru că avem o relație grozavă chiar și în afara mașinii. Suntem foarte deschişi şi sinceri cu noi înșine; vorbim des. Trebuie să găsești un echilibru, iar noi am reușit, cred că am reușit", a spus Charles Leclerc despre Carlos Sainz, conform Sky Sports.