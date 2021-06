Bottas putea sa produca o tragedie la boxe! Masina celor de la Mercedes AMG Petronas a scapat de sub control

Valtteri Bottas a fost aproape sa avarieze intreaga echipa a lui McLaren.

Sezonul acesta pare ca nimic nu merge in directia potrivita pentru Mercedes AMG Petronas. Obisnuiti sa domine Formula 1 in ultimii 7 ani, in care au castigat de fiecare data titlul la constructori si au oferit in fiecare an campionul mondial, anul acesta competitional nemtii se confrunta cu un regres.

Momentan, dupa 8 curse, Red Bull este pe primul loc la ambele categorii, iar cei de la Mercedes AMG Petronas asteapta pasul gresit al lui Verstappen si al echipei sale pentru a-si redobandi primul loc. Vineri, la a doua sesiune de antrenament premergatoare cursei din Austria, Valtteri Bottas era pe punctul sa produca o tragedie, dar finlandezul a reusit sa controleze monopostul. Pilotul a venit la boxe pentru un schimb de cauciucuri, dar acestea nu erau incalzite bine, asa ca a pierdut controlul masinii.

Here's another look at FP2's big talking point, Valtteri Bottas' spin in the the pit lane#StyrianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/Hc2jZ4DIWx — Formula 1 (@F1) June 25, 2021

Paul Thomas, managerul celor de la McLaren, a reactionat dupa acest incident si le-a transmis imediat un mesaj celor de la FIA (Federatia Internationala de Automobile), in care le reclama neglijenta celor de la Mercedes AMG Petronas.

"Michael, este neacceptabil! Putea sa ia unul dintre oamenii nostri si linia boxelor cu tot cu el!", au fost spusele lui Thomas imediat dupa derapajul lui Bottas.