"Va spun sigur! Nu se pune problema de asa ceva!" Soarta FCSB-ului din Europa League, in mainile lui Razvan Ducan! Incredere maxima in portarul de 19 ani

Razvan Ducan (19 ani) a ramas singurul portar apt al ros-albastrilor pentru duelul cu Backa Topola, titularul Andrei Vlad (21 de ani) fiind infectat cu Covid-19, iar Mihai Udrea (19 ani) accidentat.

Razvan Ducan va fi titularul FCSB-ului in deplasarea de la Topola. Tanarul portar de 19 ani va fi in fata debutului sau pentru echipa mare a ros-albastrilor.

Ducan a fost imprumutat sezonul trecut la FC Arges, echipa pentru care a aparat in 19 partide si care a reusit sa promoveze in Liga 1.

De asemenea, Ducan a aparat in toate selectionatele de juniori ale nationalei (mai putin U21), iar acum este titularul Romaniei U19.

Mihai Stoichita, directorul tehnic al FRF, are mare incredere in talentul lui Razvan Ducan si crede ca este pregatit pentru intensitatea unui meci care se joaca cu calificarea pe masa:

"Este un portar bun, a fost la toate nationalele de juniori. E foarte talentat, asa va spun sigur. Cred ca nu va avea niciun fel de trac pentru ca, de exemplu, a jucat cu Spania, chiar in Serbia cand am facut 1-1. Poate soarta ii da o sansa prin asta, sa-l vada lumea ce poate. Si pe Perianu il stiu foarte bine si am incredere in el ca poate fi o revelatie diseara.

Becka Topola nu cred ca se compara cu nivelul Stelei Rosii sau al lui Partizan. La prima vedere situatia pare tragica pentru FCSB, dar sunt convins ca toti jucatorii care vor intra pe teren au valoare sa califice echipa. Le trebuie tupeu, asta trebuie sa le se insufle acum Pintilii si Vintila. Sau cine conduce echipa", a spus Mihai Stoichita, pentru Digi Sport.