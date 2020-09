Miza uriasa pentru jucatorii FCSB in Serbia! Isi joaca viitorul financiar, cu antrenorii si 9 jucatori infectati cu noul coronavirus   

Daca nu se califica in grupele Europa League, in acest sezon, salariile jucatorilor de la FCSB vor ajunge mult mai mici decat cele ale rivalilor de la CFR Cluj, Craiova si Dinamo.

La finalul lunii martie 2020, la inceputul pandemiei de coronavirus, Gigi Becali a trimis jucatori in somaj tehnic cinci jucatori pe care nu ii mai dorea la echipa (Balgradean, Momcilovici, Stan, Popa, Gnohere si Planici), in timp ce celorlalti fotbalisti din lot le-a fost redus salariul cu 50% pe o perioada de 6 luni de zile. Insa, perioada de austeritate, care trebuia sa tina doar pana la inceputul lunii octombrie 2020, ar putea sa se prelungeasca, daca echipa este eliminata de Backa Topola, in turul secund al prelimininariilor Europa League. Finantatorul a investit sume mult mai mici in transferuri, in aceasta vara, fata de anii precedenti, iar o noua absenta din grupele competitiilor europene va duce la permanentizarea unui plafon salarial maxim de 8.000 de euro pe luna.

Singurele posibilitati pentru pastrarea actualelor remuneratii sunt ca echipa sa se califice in grupele Europa League, dar va avea o misiune imposibila in Serbia, dupa ce 9 jucatori au fost depistati infectati cu noul coronavirus, sau ca unul dintre fotbalisti sa fie vandut pe sume mari. Dar e greu de crezut ca vreun club va plati 10-12 milioane de euro pentru Man, Coman sau Morutan, daca FCSB va fi eliminata de anonima Backa Topola, in turul doi preliminar ale Europa League. De anul viitor, daca nu va castiga titlul in Liga 1 si nu va merge in preliminariile Champions League, FCSB va ajunge in Conference League, o nou competitie europeana infiintata de UEFA, care insa va avea premii mult mai mici decat Europa League.

FCSB nu a mai ajuns in grupele Champions League din sezonul 2013-2014, fiind eliminata de Ludogoret Razgrad (2014-2015 / play-off), Partizan Belgrad (2015-2016 / turul 3), Manchester City (2016-2017 / play-off) si Sporting Lisabona (2017-2018 / play-off). Fara sursa principala de finantare, "ros-albastrii" au intampinat greutati si in a se califica in a doua competitie continentala. Au ajuns ultima data in grupele Europa League in sezonul 2017-2018, cand au atins "16"-imile competitiei, ulterior fiind eliminati de Rapid Viena (2018-2019 / play-off) si Vitoria Guimaraes (2019-2020 / play-off). De asemenea, sumele de transfer incasate de Gigi Becali in schimbul jucatorilor sai au inceput sa fie din ce in ce mai mici, de la milioanele luate pe Vlad Chiriches (9.5 mil. euro / Tottenham / 2013), Florin Gardos (6.8 mil. euro / Southampton / 2014) si Nicolae Stanciu (9.7 mil. euro / Anderlecht / 2016) pana la zero euro incasati in aceasta vara.