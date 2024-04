Reacții vehemente după ce Liverpool a primit doar 12.000 de bilete la finala Europa League

Trupa lui Jurgen Klopp joacă în sferturile de finală cu Atalanta, urmând ca primul meci să se dispute joi (11 aprilie), de la ora 22:00, în exclusivitate pe PRO ARENA și VOYO.

Finala Europa League va avea loc pe 22 mai, pe stadionul Aviva din Dublin, iar UEFA a anunțat că pentru suporterii "cormoranilor" vor fi atribuite doar 12.000 de bilete din cele aproximativ 48.000 disponibile, ceea ce a stârnit un val de reacții.

"Este incredibil", "Ce? Doar un sfert din capacitate...", "Asta înseamnă că 24.000 vor fi la meci fără să le pese de joc?" sunt doar câteva dintre comentariile apărute pe rețelele de socializare.

Englezii anunță cine este ”transferul anului”

Britanicii de la GOAL au scris despre fotbalistul de pe ”Anfield” și au titrat într-un articol publicat la miezul nopții: ”Alexis Mac Allister: Achiziția de chilipir pentru 35 de milioane de lire sterline de la Liverpool este transferul sezonului”.

Alexis Mac Allister a bifat 26 de apariții în Premier League (patru goluri, cinci assist-uri), patru prezențe în Europa League (un gol, două assist-uri), trei meciuri în FA Cup (un gol, zero assist-uri) și patru partide în Carabao Cup (zero goluri, zero assist-uri).

"Fotbalistul nu a avut nicio problemă să se instaleze la noile împrejurări. S-a înțeles din prima cu sud-americanii de la Liverpool și s-a alăturat întregului", au mai scris jurnaliștii sursei anterior menționate.