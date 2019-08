Primul raspuns dat de UEFA dupa scandalul de la Craiova - Honved! Cand va fi anuntata decizia finala

Cei de la Honved vor sa castige partida la masa verde!

UEFA le-a anuntat pe Universitatea Craiova si Honved Budapesta ca va fi luata o decizie la sedinta Comisiei de Disciplina si Etica ce va avea loc luni! Cei de la Honved au lansat un protest oficial dupa incidentele de joi seara, cand arbitrul Arnold Hunter a fost lovit de un obiect din tribuna si o petarda a explodat in apropierea lui.

Este greu de crezut ca UEFA va decide ca Universitatea Craiova sa piarda la masa verde in conditiile in care mansa tur a meciului cu AEK Atena ar urma sa aiba loc joi, la 3 zile de la decizie. Cel mai probabil, oltenii se vor alege cu o amenda importanta si un meci fara suporteri.

"Am inaintat plangerea noastra catre UEFA si am cerut si Federatiei Ungare de Fotbal sa ne sprijine, sa se vada ca pozitia fotbalului ungar este unitara in acest caz. Avem incredere ca si fotbalul international ne va sprijini si nu va fi de partea intimidarii si a urii, ci a fair-play-ului si a dreptatii" a declarat Daniel Mendelenyi, patronul celor de la Honved.