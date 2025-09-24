Meciul este programat joi de la 19:45, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Olandezii au tranșat războiul FCSB - CSA Steaua

Nu puține au fost ocaziile în care clubul patronat de Gigi Becali a fost confundat cu Steaua București de echipele pe care FCSB le-a întâlnit în competițiile europene. Inclusiv UEFA scrie pe site-ul oficial faptul că FCSB a câștigat în 1986 Cupa Campionilor Europeni.

Evident, străinii nu sunt la zi cu războiul purtat în instanță între Gigi Becali și Clubul Sportiv al Armatei pentru nume, siglă și palmares. Înaintea meciului Go Ahead Eagles – FCSB, olandezii au dedicat un articol tocmai acestei confuzii des întâlnite.

”Go Ahead Eagles nu va juca împotriva Stelei București: ’Am pierdut totul’”, au titrat jurnaliștii olandezi.

”Campioana României susține cu tărie că este succesoarea de drept a Stelei București, însă a pierdut în mod constant în instanță. Numele, sigla și stadionul aparțin CSA Steaua București, club care evoluează în liga a doua. Împotriva cui joacă, de fapt, Go Ahead Eagles?

Dacă vei căuta ’Steaua București’ pe Google, primele rezultate te vor duce către pagini despre FCSB. ’Cunoscută mai bine sub numele anterior, Steaua București (Fotbal Club Steaua București)’, notează Wikipedia. Această versiune este, în general, acceptată, însă din punct de vedere legal, este incorectă”, au scris olandezii, care ulterior au detaliat războiul juridic dintre FCSB și CSA Steaua.

