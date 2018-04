Omul nostru din Cehia a arbitrat la Arsenal - TSKA Moscova! Cine e Petr Ardeleanu, arbitrul roman care reprezinta Cehia

Pe langa brigada romaneasca de arbitri condusa lui Ovidiu Hategan, care a fost delegata sa oficieze partida Lazio - FC Salzburg (4-2), tara noastra a mai avut un arbitru de origine romana la meciurile din "sferturile" Europa League.

Bucurati-va de fotbal! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Brigada Hategan, compusa din "centralul" Ovidiu Hategan, "asistentii" Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe, "aditionalii" Istvan Kovacs si Sebastian Coltescu si "rezerva" Radu Ghinculeac, nu a fost singura reprezentanta a arbitrajului romanesc care a avut meciuri aseara in Europa League.



Petr Ardeleanu, care reprezinta Cehia, a fost arbitru aditional la partida Arsenal - TSKA Moscova (4-1), jucata aseara pe Stadionul Emirates din Londra. El a facut parte dintr-o brigada mixta, condusa la "centralul" Pavel Kralovec (Cehia), "asistentii" Roman Slysko (Slovacia), si Ivo Nadvornik (Cehia), "aditionalul" Karel Hrubes (Cehia) si "rezerva" Jan Patak (Cehia).



"Tunarii" au marcat prin Ramsey (9, 28) si Lacazette (pen. 23, 35), in timp ce pentru moscoviti a inscris Golovin (15). Semnalizarea lui Ardeleanu a fost decisiva la acordarea penalty-ului din care s-a facut 2-1 pentru Arsenal, dupa un fault in suprafata de pedeapsa al lui Scenikov asupra lui Özil.



Petr Ardeleanu are 37 de ani, fiind nascut in localitatea Lom u Tachova, din Regiunea Plzeň (Cehia). Din 2005, el arbitreaza partide in prima liga de fotbal din Cehia, iar in sezonul 2014-2015 a fost delegat la partide desfasurate in prima divizie din Arabia Saudita. A devenit arbitru cu ecuson FIFA in urma cu 5 ani, iar printre primele meciuri europene la care a fost delegat a fost Fiorentina - Pandurii Tg. Jiu (3-0), din etapa a 3-a a Grupei E a Europa League, desfasurat in octombrie 2013. La Campionatul European U17 din 2016, desfasurat in Azerbaijan, Ardeleanu a condus trei meciuri din faza grupelor, plus finala Portugalia - Spania, castigata de lusitani dupa lovituri de departajare. El a arbitrat si la Euro 2016, un detaliu interesant fiind ca a fost arbitru aditional in brigada de la meciul Romania - Albania (0-1).