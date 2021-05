Nu sustinut inca Bacalaureatul, dar a castigat Europa League! A devenit cel mai tanar jucator din istorie care castiga trofeul

Villarreal a invins-o pe United la penalty-uri, cu 11-10.

Yeremy Pino a inceput titular finala Europa League cu Manchester United si a fost schimbat in minutul 77 de Unai Emery cu Paco Alcacer, motiv pentru care nu a mai apucat sa execute la loviturile de departajare. La doar 18 ani si 218 zile, tanarul mijlocas spaniol a devenit cel mai tanar fotbalist care castiga Europa League. Pino i-a detronat recordul lui Van Persie, cand a castigat Cupa UEFA cu Feyenoord, in 2002.

In acest sezon, fotbalistul lui Villarreal a bifat 36 de aparitii in toate competitiile, unde a reusit sa marcheze 7 goluri. Pino a mai doborat un record in acest sezon. A devenit cel mai tanar fotbalist care marcheaza pe terenul lui Real Madrid in secolul 21, in victoria madrilenilor din prelungiri, 2-1.

Yeremi Pino is the youngest player in UEFA Cup/#UEL history to win the competition. At 18 years 218 days, he surpasses Robin Van Persie's record. ???? pic.twitter.com/rQMGxp67Iw — Squawka Football (@Squawka) May 26, 2021