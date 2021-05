Unai Emery, antrenorul Europa League! Managerul spaniol a scris istorie! Villarreal a castigat primul trofeu european!

Tehnicianul este specialistul Europa League. Antrenorul spaniol a castigat de trei ori consecutiv trofeul cu Sevilla, intre 2014 si 2016, iar in acest an, a reusit sa o duca si pe Villarreal in ultimul act al competitiei, unde a intalnit-o pe Manchester United.

Dupa 90 de minute, cele doua echipe nu au putut fi departajate, golurile lui Moreno si Cavani fiind singurele de pe tabela de marcaj. Ultima finala din Europa League care a avut nevoie de prelungiri a fost in sezonul 2013-2014, cand Sevilla, tot cu Unai Emery pe banca, remiza cu Benfica dupa timpul regulamentar.

Atunci, antrenorul spaniol a castigat titlul la loviturile de departajare, 4-2, si si-a adjudecat primul trofeu european. Acum, Emery este tehnicianul cu cele mai multe titluri Europa League, 4, reusind sa castige la penalty-uri o finala interminabila cu United, 11-10, in care ultima lovitura de la 11 metri a fost ratata de David de Gea.

