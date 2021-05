"Villarreal atinge cerul!" Reactiile jurnalistilor din Spania dupa ce echipa lui Unai Emery cucereste primul trofeu in Europa League

Villarreal a castigat trofeul Europa League dupa ce a invins-o la penalty-uri pe Manchester United.

Presa din Spania a fost extrem de incantata dupa victoria echipei pregatita de Unai Emery. Jurnalistii de la Marca au titrat: "Visul unui sat: Villarreal, campioana dupa 22 de penalty-uri", publicand fotografia momentului care a decis soarta meciului, respectiv atunci cand Rulli a aparat penalty-ul executat de De Gea.

Cei de la Mundo Deportivo au scris ca Villarreal a iesit glorioasa din duelul cu Manchester United, punctand ca acesta este primul trofeu european cucerit de echipa din Spania.

Jurnalistii de la AS au notat ca jucatorii si fanii lui Villarreal pot atinge cerul in aceasta noapte, dupa succesul urias obtinut in Europa.

In plus, cei la Diario Sport au titrat ca echipa lui Emery a cucerit trofeul dupa 22 de lovituri de la punctul cu var.