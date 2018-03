Novaciok pentru Arsene? Englezii fac haz de necaz dupa ce au aflat ca Arsenal joaca o "dubla mortala" cu TSKA Moscova

Fanii britanici stiu cum ar trebui sa arate noul echipament al lui Arsenal pentru intalnirea cu singurul club rusesc ramas sa lupte in competitiile europene.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie, Israel - Romania! Marti, 27 martie, Romania - Suedia!

Pe 5 si 12 aprilie se anunta un duel "neurotoxic" pentru Arsene Wenger si Arsenal, care trebuie sa se lupte cu TSKA Moscova pentru calificarea in semifinalele Europa League, pe fondul unor tensiuni politice fara precedent intre Rusia si Marea Britanie. "Tunarii" sunt marii favoriti pentru calificarea in semifinalele Europa League, dar duelul cu TSKA Moscova, una dintre cele mai titrate echipe din Rusia, ar putea deveni unul cu importante conotatii politice, in conditiile in care conducerile celor doua tari sunt implicate in cele mai grave incidente diplomatice din ultimii 30 de ani.

Fostul ofiter de informatii rus Sergei Skripal si fiica sa au fost otraviti, intr-un centru comercial din Salisbury, un oras din sudul Angliei, cu o substanta neurotoxica denumita Noviciok, o arma chimica folosita de serviciilor secrete ruse inca din vremea Razboiului Rece pentru a suprima dezidentii si dezertorii. Dupa ce Rusia a intarziat sa confirme daca este implicata in asasinat, Marea Britanie a anuntat, in urma cu doua zile, ca 23 de diplomati rusi, care au fost identificati ca agenti nedeclarati ai serviciilor secrete ruse, au fost anuntati ca au la dispozitie o saptamana pentru a parasi Marea Britanie. Germania, Franta si Statele Unite au declarat ca responsabilitatea Rusiei este singura explicatie "plauzibilă" in cazul otravirii lui Skripal si au cerut Moscovei sa furnizeze toate informatiile cu privire la programul sau de arme chimice Noviciok.

De asemenea, Marea Britanie, Australia, Polonia si Japonia sunt pregatite chiar sa isi retraga echipele nationale calificate la Campionatul Mondial 2018, gazduit de Rusia, daca anchetatorii vor dovedi ca Sergei Skripal si fiica sa, Iulia, au fost atacati la ordinul Kremlinului.

Vezi aici toate meciurile din Europa League.

Autor: Gabriel Chirea