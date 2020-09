"Nici nu ne trebuiau toti ca sa-i batem. Astia 3 jucatori si castigam azi!" Pintilii, reactie incredibila dupa meciul cu Slovan. Pe cine ar fi vrut in teren

Mihai Pintilii e dezamagit dupa 0-2 cu Slovan. Pentru al 3-lea an la rand, FCSB a ratat prezenta in grupele Europa League.

Secundul stelist isi felicita jucatorii pentru efortul depus. Cehii de la Liberec nu l-au impresionat. Crede ca FCSB ar fi trecut mai departe daca i-ar fi avut in teren pe Man, Morutan si Cretu.

"Nimeni nu are ce sa le reproseze jucatorilor. Au incercat, au vrut, s-au daruit. Nu aveam nevoie de toti cei bolnavi, inca 2-3 si o eliminam pe Slovan. Cred ca aveam nevoie de Man, Morutan si sa zic de Cretu. Doi, trei jucatori, atat, si ii bateam. Covidul nu ne lasa nicicum. A fost ghinionul nostru. Nu e nimeni vinovat. Vom incerca data viitoare sa fim mai atenti la instructiuni, sa fim mai responsabili. Le multumesc lui Sut si Soiledis, erau accidentati dar au zis ca vor sa joace. Chiar sunt incredibili! Sut a intrat dupa doua luni, Soiledis dupa trei luni si jumatate. Au jucat 90 de minute, mi se pare incredibil. Pana in iarna raman toti jucatorii pe care-i avem acum in lot", a spus Pintilii la Telekom Sport.

Pintilii, care i-a tinut locul lui Toni Petrea in rol de principal, nu vrea sa ramana in noul rol: "Nici nu imi place, sincer. E foarte greu. E frumos cand castigi, dar e frumos si cand pierzi pentru ca ai ce sa inveti!"