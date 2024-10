Philippe Clement, după Rangers - FCSB 4-0: "Cineva mi-a spus că au trecut mai bine de 20 de ani de când Rangers câștiga ultima oară la diferență de patru goluri"

Belgianul și-a felicitat jucătorii pentru atitudinea corectă arătată la meciul cu FCSB, a făcut o paralelă cu ultimul joc din campionat și a spus că încă vede numeroase lucruri care pot fi îmbunătățite la Rangers.



"Jucătorii mei au avut o reacție foarte bună după dezamăgirea din weekend. Cineva mi-a spus că au trecut mai bine de 20 de ani de când Rangers câștiga ultima oară la diferență de patru goluri într-un meci din grupe.



Așa cum am mai spus, această echipă are mult potențial. Trebuie să ne îmbunătățim în continuare, iar astăzi am văzut multe lucruri pe care le putem face mai bine.



Am fost frustrați după meciul din weekend (n.r - 0-1 contra lui Kilmarnock, în campionat). E păcat că unii jucători nu au fost la cel mai înalt nivel. Nici terenul nu a fost foarte bun, dar nu vreau să găsesc scuze. Acum trebuie să ne recuperăm cât mai bine pentru meciul de duminică", a mai spus Clement.