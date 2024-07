Căpitanul Corvinului, mesaj pentru contestatari după 0-0 cu HNK Rijeka: ”Nu este o surpriză pentru noi!”

Jocul prestat de echipa lui Florin Maxim a fost unul bun și în multe momente, Corvinul a controlat partida, deși avea în față o echipă importantă din campionatul Croației, care a încheiat pe locul doi sezonul trecut.

Alexandru Neacșa: ”Tot timpul e bine să îi surprinzi pe cei care te contestă!”

Alexandru Neacșa, căpitanul ”Corbilor” consideră că echipa sa are puterea de a se califica în turul trei preliminar al Europa League și crede că echipa poate continua seria de ”minuni” început sezonul trecut. Neacșa a avut un mesaj și pentru contestatarii Corvinului Hunedoara.

”Aș vrea să cred că e un pic în defavoarea noastră având în vedere că am prestat un joc bun. Păcat că nu am avut mai multe ocazii, am fi putut, dar privim încrezători la meciul retur. Cred că probabil primele 5 minute au fost mai bune pentru ei, dar ușor-ușor am echilibrat jocul. Probabil am citit jocul adversarului destul de bine. Încrederea noastră este una bună. Și înainte de meci, noi vorbeam în vestiar, noi ne știm valoarea, ne știm plusurile și minusurile.

E probabil o decizie bună pentru noi. Aș dori să fac această performanță a doua oară consecutiv. Sezonul trecut am promovat, mi-aș dori să se întâmple asta și în anul care urmează.

Da, da, un mare 'da' (n.r. dacă îi vine să creadă rezultatele obținute în ultima perioadă de Corvinul). Eu sunt un optimist, cred în puterile noastre, noi de ce nu am putea face lucruri bune. Au dovedit-o băieții noștri de la lotul național, noi de ce nu am putea. Nu au nimic în plus față de noi, probabil sunt puțin mai organizați, poate au un plus de ritm, dar noi de ce nu am putea face lucruri mari?

Lăsați-i să vorbească, mie îmi place să cred că am șansa a doua, tot timpul e bine să îi surprinzi pe cei care te contestă. Îmi doresc în continuare să creadă că ne oprim aici și să mergem în continuare, pentru noi nu este o surpriză. Am spus că vreau să ajung în grupe și nu sunt vorbe mari. Chiar dacă se va întâmpla să nu ajung acolo, vreau să cred că am dat totul până la ultimul meci și vom vedea ce va fi”, a spus Alexandru Neacșa.