Gerard Moreno a devenit cel mai bun marcator din istoria lui Villarreal dupa golul din finala Europa League! Cifrele incredibile ale golgeterului

Gerad Moreno a reusit golul cu numarul 30 din acest sezon in fata celor de la Manchester United.

Gerad Moreno se afla la cel mai bun sezon din cariera. Revenit in 2018 la echipa care l-a lansat in fotbalul mare, atacantul se bucura de cea mai buna perioada din cariera.

Varful spaniol a reusit sa egaleze recordul lui Giuseppe Rossi, de 82 de goluri pentru Villarreal, chiar in finala Europa League cu United, cand a deschis scorul in urma unei faze fixe, dupa centrarea lui Parejo.

???? All-time top scorers for Villarreal: ⚽️8⃣2⃣ Gerard Moreno

⚽️8⃣2⃣ Giuseppe Rossi#UELfinal pic.twitter.com/9SCXbr0CYq — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 26, 2021

Manchester United Vs Villareal ||0_1|| Gerad Moreno Goal UEL Finals pic.twitter.com/haU5yzKKpx — Sport News HD (@SportTuto) May 26, 2021

Moreno a marcat golul cu numarul 30 in acest sezon, dintre care 23 in La Liga, si 7 in Europa League, iar aceasta evolutie nu a putut sa nu fie remarcata de selectionerul Luis Enrique, care l-a convocat in lotul Spaniei pentru Euro 2020.

Ajuns la 29 de ani, cota atacantului este de 35 de milioane de euro, potrivit transfermarkt, acesta avand contract cu Villareal pana in 2023.