FCSB - RUDAR | Dica mai pierde un atacant. REVINE Raul Rusescu? Anunt de ULTIMA ORA!

Inaintea partidei cu Rudar din Europa League, Dica a mai pierde un atacant. Daniel Benzar va fi imprumutat la FC Voluntari, acolo unde este Ioan Andone, noul sfatuitor al lui Gigi Becali.

FCSB forteaza transferul lui Raul Rusescu, atacantul care si-a prelungit recent contractul cu Osmanlispor, dar care nu intra in planurile antrenorului de acolo.



"Eu il caut pe Becali, pentru ca il dorim foarte mult pe Benzar, il vrem ca Under 21 la noi, l-am avut, a dat satisfactie, iar Daniel Oprita il cunoaste. Normal ca trebuie sa ma duc la el. Nu sunt sfatuitor, nu sunt consultant, dar ma duc la el si ma intreaba.

De o luna imi spune, daca iau atacant, ti-l imprumut. A fost la noi, s-a simtit bine. La noi joaca, iar la Steaua nu joaca", a spus Andone la Telekom Sport.



"Am vorbit cu Andone zilele trecute, vrea sa-l ia la el pe Benzar" recunostea Gigi Becali in urma cu cateva zile in direct la Pro X

