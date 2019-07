FCSB - MILSAMI LA PROTV: Patru jucatori sunt OUT! Motivul pentru care Andone i-a cerut transferuri lui Becali! Cand revine Gnohere

FCSB joaca joi seara la Giurgiu cu Milsami Orhei in direct la PROTV, de la 21:30!

FCSB are un traseu infernal in Europa League, iar Liga 1 incepe in acest weekend. Bogdan Andone acuza absentele din lot, cu Morutan si Pintilii accidentati recent si cu Momcilovic si Gnohere absenti pentru inca o luna. De la FCSB au plecat Raul Rusescu, Romario Benzar, Filipe Teixeira si Junior Morais in aceasta vara si a fost adus doar Razvan Oaida de la Botosani.

Morutan si Pintilii, incerti cu Milsami Orhei!

Pentru partida de joi, antrenorul se confrunta cu doua noi probleme de lot: "Morutan s-a accidentat la meciul amical cu Mioveni, iar Pintilii a simtit o contractura, sa vedem daca va fi apt sau nu".

Momcilovic si Gnohere, OUT o luna de la FCSB!

Marko Momcilovic si Harlem Gnohere, accidentati de mai mult timp, vor reveni la antrenamentele echipei peste aproximativ o luna. "Momcilovic este pe un drum ascendent, ieri a facut primul antrenament pe iarba. A facut alergare, este optimist, pozitiv, il asteptam in scurt timp alaturi de noi. Nu pot sa spun exact, dar cred ca in 4-5 saptamani va incepe antrenamentele cu echipa. Cu siguranta va mai putea juca, 100%. Lucrurile decurg bine, nu vor fi probleme. Gnohere se antreneaza si el in sala, iar el ar trebui sa inceapa antrenamentele cu echipa cam peste 3-4 saptamani", a explicat Bogdan Andone.

FCSB - Milsami Orhei e joi, de la 21:30, in direct la PROTV!