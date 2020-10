DEMENTA TOTALA! Comentatorul Milanului a luat-o razna dupa seria istorica de penalty-uri: 24 de lovituri! Ce a facut la final

Milan a fost cu un pas de iesirea din Europa League, italienii egaland in minutul 120+2 contra celor de la Rio Ave. Scorul a fost de 1-1 in timpul regulamentar, urmand mai apoi prelungirile, unde Rio Ave a reusit sa preia conducerea. In ultimul minut, fundasul portughezilor, Toni Borevkovic, a comis un hent in careu, egalarea a venind dintr-un penalty executat de Calhanoglu.

A urmat o serie nebuna de 12 lovituri de departaje, ambii portari ai echipelor ratand. Comentatorul italian al partidei a trait cu sufletul la gura, dezlantuindu-se efectiv la executia finala a fundasului Simon Kjaer.

The Rio Ave vs. AC Milan penalty shoot-out was one of the craziest shoot-outs ever. And with the Milan commentary it's now the most entertaining. ????

