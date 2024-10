Darius Olaru a fost eliminat în minutul 55, după ce a văzut al doilea cartonaș galben din partea germanului Sascha Stegemann. Primul cartonaș galben a venit în minutul 45+4, pentru un fault inexistent.

Gigi Becali, despre eliminarea lui Darius Olaru: ”Îl felicit că a luat roșu!”

Al doilea cartonaș galben, însă, este unul meritat de căpitanul roș-albaștrilor. Olaru a răbufnit după ce arbitrul nu a fluierat un fault și a prins mingea cu mâna. Stegemann i-a arătat căpitanului de la FCSB cartonașul roșu și l-a trimis la vestiare.

Astfel, Olaru va rata partida cu Rangers programată pe 24 octombrie, dar liderul din teren al roș-albaștrilor va fi disponibil pentru următoarele patru meciuri din campionat ale lui FCSB: cu Gloria Buzău, Dinamo, Rapid și cu Universitatea Craiova.

Din acest motiv, Gigi Becali a ținut să îl felicite pe căpitanul roș-albaștrilor pentru cartonașul roșu primit în meciul cu PAOK Salonic.

”După tragerile la sorți, am zis dacă Dumnezeu mi-a dat PAOK, așa am cerut să merg la Sfântul Dimitrie, Manchester la București, una din 72 de soluții, atunci am intrat foarte încrezător, am zis ’Dumnezeu nu face cu jumătăți de măsură’, el face frumusețe.

Iese și Olaru, ca să îl ai cu Dinamo și Rapid, ca să nu joace. Îl felicit acum că a luat roșu. De ce, păi dacă el era în teren, cine știe ce se întâmpla, că era alta soluția, poate ne băteau. Acum a făcut o perfecțiune. Bravo, tată, ai știut, ai luat roșu ca să se termine 1-0”, a spus Gigi Becali la finalul partidei.