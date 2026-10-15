Fostul mijlocaș de la FCSB a devenit o piesă importantă în echipa sa, alături de care evoluează în faza principală din Europa League. În ziua meciului cu Real Sociedad, presa din Belgia l-a anunțat titular pe Darius Olaru.

Darius Olaru, anunțat titular în Union Saint-Gilloise - Real Sociedad

Belgienii sunt loviți serios de accidentări înainte de această partidă, astfel că Darius Olaru se numără printre jucătorii de bază pe care antrenorul poate conta în această seară.

Românul a fost titular și în precedenta partidă din Europa League, câștigată de Union Saint-Gilloise cu 3-0 în deplasare, cu Viktoria Plzen. Atunci, Olaru a evoluat timp de 82 de minute.

Echipa probabilă a lui Union Saint-Gilloise, potrivit dhnet.be: Koffi, Patris, Sylla, Havenaar, Van De Perre, Olaru, Zeneli, De Roeve, Guilherme, Mofokeng, Biondic

Union Saint-Gilloise - OH Leuven 1-1, cu Devis Opoku marcator pentru toată lumea

A fost 1-1, după ce oaspeții au deschis scorul prin Devis Opoku în minutul 17 și gazdele au egalat printr-un autogol al aceluiași Devis Opoku în minutul 66.

Olaru a fost schimbat în minutul 67, imediat după autogolul lui Opoku. Internaționalul român a primit nota 6.8 de la Sofascore, mult sub media 7.56 a echipei. Flashscore i-a dat lui Olaru 6.7, de asemenea sub media 7.0 a echipei.

În clasament, Union Saint-Gilloise este momentan pe locul 4, sub Gent, Club Brugge și Charleroi, dar peste Anderlecht și Genk.