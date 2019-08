"Cu Guimaraes nu e meciul vietii mele, sunt abia la inceput!" Andronache, anuntat azi ca Becali i-a gasit inlocuitor! Prima lui reactie

Andronache va fi pentru ultima oara pe banca FCSB contra lui Guimaraes. Becali a anuntat azi ca s-a inteles cu un nou antrenor.

Andronache spune ca nu se afla in fata meciului vietii. E la inceput de cariera si asteapta alte partide importante.

"Ma simt la fel de bine ca si pana acum. Patornul decide ce se intampla, e logic. Veti vedea maine cum am pregatit meciul asta. Maine veti vedea jucatorii extraordinar de montati. Veti vedea atitudine la ei si asta conteaza foarte mult. Inclusiv la meciul cu Iasi, in care toata lumea a vazut doar rezultatul, cred ca am facut o partida foarte buna, mai ales in prima repriza. Am avut doua penalty-uri clare, n-am vrut sa vorbesc la cald. Guimaraes are 8 jucatori peste 1,80 metri, au control bun al mingii, e o echipa careia ii place posesia.

Speram ca si noi sa putem sa venim cu determinare, cu valorile pe care consider ca oaspetii nu le au. Noi avem jucatori care pot face diferenta. Nu e meciul vietii pentru mine, sunt abia la inceput. E o dubla pentru care jucatorii s-au sacrificat toata vara", a spus Andronache.