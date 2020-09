Ce-a patit Petrescu?! "Cu finlandezii noi suntem favoriti!" Anunta schimbari MASIVE in echipa: "Nu bag niciunul in campionat!"

Dan Petrescu nu i-a lasat pe jucatori sa se bucure prea mult dupa victoria cu Djurgardens din turul 3 preliminar al Europa League.

Le-a atras atentia ca mai au un pas foarte important de facut in drumul spre grupe. Joia viitoare, la Cluj vin finlandezii de la Kuopio. Pentru prima data, Petrescu accepta ca CFR ar putea fi favorita intr-un meci. :)

"Djurgardens era favorita azi, in opinia mea. Au luat campionatul in Suedia doi ani la rand, terenul sintetic era foarte bun pentru ei, Ciprian Deac abia revenise dupa accidentare. Nu inteleg de ce au jucat asa defensiv, au bagat atacantii pe final. Nu-i cunosc deloc pe cei de la Kuopio. Am vazut ca au jucatori de peste tot si doi finlandezi. Trebuie sa fim favoriti la meciul asta. Nu trebuie sa ne bucuram prea repede si sa nu ne concentram. Le-am zis si jucatorilor, deja se bucurau in vestiar. Am spus azi ca meciul se decide la faze fixe. Dimineata, am stat o ora pe teren sa exersam.

Suedezii au foarte multe scheme. Cred ca suntem primii romani care bat o echipa scandinava din faza fixa. Voi schimba toata echipa la meciul din campionat cu Chindia. As fi vrut sa joc luni, nu duminica. Nu inteleg de ce joc duminica, dar asta e. Noi ajungem vineri la 3-4 dimineata acasa. Camora a avut un adversar foarte greu, bosniacul de pe partea lui e foarte bun, ma rugam sa fie accidentat. Sper sa ramanem cat mai mult in Europa, sa facem cat mai multe puncte pentru Romania", a spus Petrescu la Digisport.