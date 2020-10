ASTA E BLESTEM! Petrescu, CRIZA de nervi pe margine: i-a venit sa PLANGA dupa ce s-a accidentat Vinicius! Imagini ireale

Criza la CFR! Dupa ce l-a pierdut in meciul cu Voluntari pe Cestor, Petrescu a ramas si fara cel mai important aparator al sau.

Vinicius s-a accidentat si a fost schimbat in minutul 14! Petrescu a facut criza de nervi pe margine. A schimbat mai multe fete, apoi s-a prabusit, deprimat, pe banca. In locul lui Vinicius, la CFR a intrat Cristi Manea. Fundasul dreapta a fost folosit in centru cu Young Boys.



In acest moment, CFR mai are doar doi fundasi centrali valizi in lot, pe Burca si pe Denis Ciobotariu. Ultimul a fost folosit insa putin sezonul trecut si era considerat doar a 5-a varianta inainte ca Vinicius si Cestor sa se accidenteze si Boli sa fie transferat in Turcia.