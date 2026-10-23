Bournemouth a învins-o aseară cu 3-0 pe AC Milan, pe teren propriu, în etapa a treia din Europa League.
Bournemouth - Milan 3-0 din trei faze fixe
Justin Kluivert (8) şi Marcus Tavernier (32) au înscris din penalty-uri, iar Amine Adli (84) din lovitură liberă, după o execuție fabuloasă.
”Rossonerii” au jucat mai bine de o oră în inferioritate numerică, după eliminarea portarului Mike Maignan (28), la 1-0 pentru englezi.
Maignan a primit nota 4 de la Sofascore, iar AC Milan nu a avut nici măcar un șut pe spațiul porții!
”Maignan? Cel mai experimentat jucător nu ar trebui să facă astfel de greșeli”, a spus la final antrenorul Ruben Amorim.
Rezultatele, marcatorii și clasamentul din Europa League
Ararat-Armenia - AZ Alkmaar 0-4
Au marcat: Valdemar Byskov 21, Weslley Patati 27, 76, Mexx Meerdink 79.
Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen 2-4
Au marcat: Dion Beljo 33, 37, respectiv Clement Bischoff 25, Bryan Linssen 45, Tjarron Chery 54, 80.
Ferencvaros Budapesta - Torreense 4-1
Au marcat: Bamidele Yusuf 20, Mariano Gomez 58, Mohamed Ali Diadie (autogol) 80, Krisztian Lisztes 90, respectiv Manu Pozo 23.
Juventus Torino - Rennes 2-2
Au marcat: Zeki Celik 5, Nick Woltemade 67 - penalty, respectiv Musa Al-Taamari 15, Boualye Dia 43 - penalty.
Lech Poznan - Sunderland 1-1
Au marcat: Leo Bengtsson 70, respectiv Timur Tutierov 2.
OFI Creta - Bayer Leverkusen 0-2
A marcat: Jonas Hofmann 35, 38.
Sturm Graz - Olympique Marseille 1-0
A marcat: Oumar Diakite 13.
Union Saint-Gilloise - Hapoel Beer-Sheva 4-0
Au marcat: Raul Florucz 45+1 - penalty, Guilherme Smith 61, 81, Dylan Aquino 77.
Bournemouth - AC Milan 3-0
Au marcat: Justin Kluivert 8 - penalty, Marcus Tavernier 32 - penalty, Amine Adli 84.
Cartonaş roşu: Mike Maignan (AC Milan - portar) 28.
Beşiktaş Istanbul - Crystal Palace 2-2
Au marcat: Wilfred Ndidi 45+2, Junior Olaitan 73, respectiv Yeremy Pino 50, Jean-Philippe Mateta 55.
Cartonaş roşu: Umit Akdag (Beşiktaş) 77.
Celtic Glasgow - Celta Vigo 1-2
Au marcat: Mika Baur 47, respectiv Javi Rodriguez 68, 71.
Hoffenheim - Olympique Lyon 3-0
Au marcat: Andrej Kramaric 45+4, Adam Daghim 49, Adam Hlozek 83.
Jagiellonia Bialystok - Anderlecht Bruxelles 0-3
Au marcat: Mihajlo Cvetkovic 22, Marten Winkler 72, Jayden Onia Seke 80.
Lillestroem SK - Real Sociedad 0-6
Au marcat: Sergio Gomez 25, 27, Luka Sucic 33, 72, Orri Oskarsson 64, Arsen Zaharian 80.
Thomas Olsen (Lillestroem) a ratat un penalty în min. 50 (a apărat Unai Marrero).
NK Celje - Red Bull Salzburg 2-2
Au marcat: Blaz Kramer 50, Armandas Kucys 90, respectiv Sota Kitano 9, Jesper Lindstroem 46.
Olympiacos Pireu - Sparta Praga 1-0
A marcat: Sivert Mannsverk (autogol) 78.
Omonia Nicosia - Benfica Lisabona 1-4
Au marcat: Andronikos Kakoullis 42, respectiv Loic Nego (autogol) 14, Vangelis Pavlidis 49, Fredrik Aursnes 76, Gianluca Prestianni 85.
Viktoria Plzen - Levski Sofia 1-2
Au marcat: Christophe Kabongo 63, respectiv Everton Bala 44, Reinaldo 65.
Clasamentul:
loc echipa J V E Î GM-GP P
1 Benfica 3 3 0 0 10-2 9
2 Bayer Leverkusen 3 3 0 0 8-0 9
3 AFC Bournemouth 3 3 0 0 8-1 9
4 Ferencvaros 3 3 0 0 9-3 9
5 Olympiacos Pireu 3 3 0 0 4-1 9
6 Union Saint-Gilloise 3 2 1 0 8-1 7
7 Juventus 3 2 1 0 9-3 7
8 Beşiktaş 3 2 1 0 9-5 7
9 Sunderland 3 2 1 0 4-2 7
10 AZ Alkmaar 3 2 0 1 6-2 6
11 Omonia Nicosia 3 2 0 1 5-4 6
12 Olympique Lyon 3 2 0 1 5-6 6
13 Stade Rennes 3 1 2 0 4-3 5
14 Real Sociedad 3 1 1 1 8-3 4
15 Crystal Palace 3 1 1 1 8-5 4
16 Sparta Praga 3 1 1 1 5-3 4
17 Levski Sofia 3 1 1 1 3-3 4
18 Dinamo Zagreb 3 1 1 1 3-4 4
19 Sturm Graz 3 1 1 1 1-3 4
20 NEC Nijmegen 3 1 1 1 5-8 4
21 Red Bull Salzburg 3 1 1 1 3-6 4
22 RSC Anderlecht 3 1 0 2 4-3 3
23 Hoffenheim 3 1 0 2 5-5 3
24 AC Milan 3 1 0 2 4-5 3
25 Celta Vigo 3 1 0 2 3-4 3
25 OFI Creta 3 1 0 2 3-4 3
27 Jagiellonia Bialystok 3 1 0 2 4-6 3
28 Torreense 3 1 0 2 4-7 3
29 NK Celje 3 0 1 2 2-7 1
30 Hapoel Beer-Sheva 3 0 1 2 1-6 1
31 Lillestroem SK 3 0 1 2 2-9 1
32 Lech Poznan 3 0 1 2 1-9 1
33 Viktoria Plzen 3 0 0 3 2-7 0
34 Olympique Marseille 3 0 0 3 1-6 0
35 Celtic 3 0 0 3 3-9 0
36 Ararat-Armenia 3 0 0 3 2-11 0
* Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formaţiile clasate pe locurile 9-24 dispută un play-off pentru accederea în optimi.