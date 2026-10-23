VIDEO AC Milan, umilită de Bournemouth! Maignan eliminat după un gest inexplicabil, italienii fără șut pe poartă

AC Milan, umilită de Bournemouth! Maignan eliminat după un gest inexplicabil, italienii fără șut pe poartă Europa League
SPORT.RO
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Milanezii, dezastru în Europa League.

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AC MilanBournemouthmike maignanAmine AdliRuben Amorim
Din articol

Bournemouth a învins-o aseară cu 3-0 pe AC Milan, pe teren propriu, în etapa a treia din Europa League.

Bournemouth - Milan 3-0 din trei faze fixe

Justin Kluivert (8) şi Marcus Tavernier (32) au înscris din penalty-uri, iar Amine Adli (84) din lovitură liberă, după o execuție fabuloasă. 

”Rossonerii” au jucat mai bine de o oră în inferioritate numerică, după eliminarea portarului Mike Maignan (28), la 1-0 pentru englezi.

Maignan a primit nota 4 de la Sofascore, iar AC Milan nu a avut nici măcar un șut pe spațiul porții!

”Maignan? Cel mai experimentat jucător nu ar trebui să facă astfel de greșeli”, a spus la final antrenorul Ruben Amorim.

Rezultatele, marcatorii și clasamentul din Europa League

Ararat-Armenia - AZ Alkmaar 0-4

Au marcat: Valdemar Byskov 21, Weslley Patati 27, 76, Mexx Meerdink 79.

Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen 2-4

Au marcat: Dion Beljo 33, 37, respectiv Clement Bischoff 25, Bryan Linssen 45, Tjarron Chery 54, 80.

Ferencvaros Budapesta - Torreense 4-1

Au marcat: Bamidele Yusuf 20, Mariano Gomez 58, Mohamed Ali Diadie (autogol) 80, Krisztian Lisztes 90, respectiv Manu Pozo 23.

Juventus Torino - Rennes 2-2

Au marcat: Zeki Celik 5, Nick Woltemade 67 - penalty, respectiv Musa Al-Taamari 15, Boualye Dia 43 - penalty.

Lech Poznan - Sunderland 1-1

Au marcat: Leo Bengtsson 70, respectiv Timur Tutierov 2.

OFI Creta - Bayer Leverkusen 0-2

A marcat: Jonas Hofmann 35, 38.

Sturm Graz - Olympique Marseille 1-0

A marcat: Oumar Diakite 13.

Union Saint-Gilloise - Hapoel Beer-Sheva 4-0

Au marcat: Raul Florucz 45+1 - penalty, Guilherme Smith 61, 81, Dylan Aquino 77.

Bournemouth - AC Milan 3-0

Au marcat: Justin Kluivert 8 - penalty, Marcus Tavernier 32 - penalty, Amine Adli 84.

Cartonaş roşu: Mike Maignan (AC Milan - portar) 28.

Beşiktaş Istanbul - Crystal Palace 2-2

Au marcat: Wilfred Ndidi 45+2, Junior Olaitan 73, respectiv Yeremy Pino 50, Jean-Philippe Mateta 55.

Cartonaş roşu: Umit Akdag (Beşiktaş) 77.

Celtic Glasgow - Celta Vigo 1-2

Au marcat: Mika Baur 47, respectiv Javi Rodriguez 68, 71.

Hoffenheim - Olympique Lyon 3-0

Au marcat: Andrej Kramaric 45+4, Adam Daghim 49, Adam Hlozek 83.

Jagiellonia Bialystok - Anderlecht Bruxelles 0-3

Au marcat: Mihajlo Cvetkovic 22, Marten Winkler 72, Jayden Onia Seke 80.

Lillestroem SK - Real Sociedad 0-6

Au marcat: Sergio Gomez 25, 27, Luka Sucic 33, 72, Orri Oskarsson 64, Arsen Zaharian 80.

Thomas Olsen (Lillestroem) a ratat un penalty în min. 50 (a apărat Unai Marrero).

NK Celje - Red Bull Salzburg 2-2

Au marcat: Blaz Kramer 50, Armandas Kucys 90, respectiv Sota Kitano 9, Jesper Lindstroem 46.

Olympiacos Pireu - Sparta Praga 1-0

A marcat: Sivert Mannsverk (autogol) 78.

Omonia Nicosia - Benfica Lisabona 1-4

Au marcat: Andronikos Kakoullis 42, respectiv Loic Nego (autogol) 14, Vangelis Pavlidis 49, Fredrik Aursnes 76, Gianluca Prestianni 85.

Viktoria Plzen - Levski Sofia 1-2

Au marcat: Christophe Kabongo 63, respectiv Everton Bala 44, Reinaldo 65.

Clasamentul:

loc echipa J V E Î GM-GP P

1 Benfica 3 3 0 0 10-2 9

2 Bayer Leverkusen 3 3 0 0 8-0 9

3 AFC Bournemouth 3 3 0 0 8-1 9

4 Ferencvaros 3 3 0 0 9-3 9

5 Olympiacos Pireu 3 3 0 0 4-1 9

6 Union Saint-Gilloise 3 2 1 0 8-1 7

7 Juventus 3 2 1 0 9-3 7

8 Beşiktaş 3 2 1 0 9-5 7

9 Sunderland 3 2 1 0 4-2 7

10 AZ Alkmaar 3 2 0 1 6-2 6

11 Omonia Nicosia 3 2 0 1 5-4 6

12 Olympique Lyon 3 2 0 1 5-6 6

13 Stade Rennes 3 1 2 0 4-3 5

14 Real Sociedad 3 1 1 1 8-3 4

15 Crystal Palace 3 1 1 1 8-5 4

16 Sparta Praga 3 1 1 1 5-3 4

17 Levski Sofia 3 1 1 1 3-3 4

18 Dinamo Zagreb 3 1 1 1 3-4 4

19 Sturm Graz 3 1 1 1 1-3 4

20 NEC Nijmegen 3 1 1 1 5-8 4

21 Red Bull Salzburg 3 1 1 1 3-6 4

22 RSC Anderlecht 3 1 0 2 4-3 3

23 Hoffenheim 3 1 0 2 5-5 3

24 AC Milan 3 1 0 2 4-5 3

25 Celta Vigo 3 1 0 2 3-4 3

25 OFI Creta 3 1 0 2 3-4 3

27 Jagiellonia Bialystok 3 1 0 2 4-6 3

28 Torreense 3 1 0 2 4-7 3

29 NK Celje 3 0 1 2 2-7 1

30 Hapoel Beer-Sheva 3 0 1 2 1-6 1

31 Lillestroem SK 3 0 1 2 2-9 1

32 Lech Poznan 3 0 1 2 1-9 1

33 Viktoria Plzen 3 0 0 3 2-7 0

34 Olympique Marseille 3 0 0 3 1-6 0

35 Celtic 3 0 0 3 3-9 0

36 Ararat-Armenia 3 0 0 3 2-11 0

* Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formaţiile clasate pe locurile 9-24 dispută un play-off pentru accederea în optimi.

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