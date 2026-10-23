Bournemouth a învins-o aseară cu 3-0 pe AC Milan, pe teren propriu, în etapa a treia din Europa League.

Bournemouth - Milan 3-0 din trei faze fixe

Justin Kluivert (8) şi Marcus Tavernier (32) au înscris din penalty-uri, iar Amine Adli (84) din lovitură liberă, după o execuție fabuloasă.

”Rossonerii” au jucat mai bine de o oră în inferioritate numerică, după eliminarea portarului Mike Maignan (28), la 1-0 pentru englezi.

Maignan a primit nota 4 de la Sofascore, iar AC Milan nu a avut nici măcar un șut pe spațiul porții!

”Maignan? Cel mai experimentat jucător nu ar trebui să facă astfel de greșeli”, a spus la final antrenorul Ruben Amorim.