EXCLUSIV | Becali l-a sunat pe Rotaru si l-a intrebat de doi fotbalisti: "Sunt jucatori pe care ne bazam, vor avea un cuvant greu de spus"

FCSB si CSU Craiova sunt, de multi ani, intr-o rivalitate.

Liga 1 se pregateste sa ofere una dintre cele mai disputate editii ale campionatului, punand fata in fata echipe precum FCSB, CFR, CSU Craiova, FCU Craiova, Farul Constanta, Rapid, Dinamo, FC Arges sau UTA Arad, toate fiind echipe de traditie, la care se adauca cluburi precum FC Botosani sau Sepsi, cluburi aparute relativ recent pe harta sportiva din Romania, dar care fac an de an performanta.

CSU Craiova a luat Cupa Romaniei, in sezonul precedent, insa va ataca titlul. Nu va fi usor, mai ales ca Oltenia va fi impartita in doua, dupa promovarea echipei familiei Mititelu, FCU Craiova.

Mihai Rotaru a vorbit, la Ora Exacta in Sport, despre viitorul fotbalistic al Craiovei, dar si despre obiective echipei sale din urmatorul sezon. De asemenea, Rotaru a recunoscut ca a avut o discutie, la telefon, cu Gigi Becali, despre transferul a doi fotbalisti, Mamut si Ofosu.

"Sunt convins ca va fi un campionat, cred ca mai interesant decat cele trecute, speram ca pana la final noi sa fim in carti si la final sa ridicam cupa, cupa mica, adica campionatul. Orice echipa poate sa produca surpize, Sepsi e o echipa foarte buna, Farul Constanta si-a recapatat gloria de altadata si cred ca Farul poate fi o surpriza placuta, e Ghoerghe Hagi acolo, pe care noi il respectam foarte mult si cred ca va face o treaba extraordinara.

Va fi o batalie pentru playoff fantastica, eu cred ca nicio echipa nu are locul de playoff asigurat, nici CFR, nici FCSB, nici CFR, nici Sepsi. Nu cred ca tremuram, dar va fi interesant, va fi o bataie crangena pentru locurile de playoff, sunt undeva la 10 echipe care clar, nu doar ca isi doresc, pentr ca toate 16 isi doresc, dar sunt 10 echipe chiar au conditiipentru a implini acest obiectiv. La Craiova va fi un meci interesant, un derby pentru noi, conform definitiei clasice, adica cu locul 1, cu locul 2, si mai bagam si locul 3, sunt cu FCSB si cu CFR, pentru noi, dar asteptam cu drag (meciul cu FCU).

Sunt jucatori pe care noi ne bazam, jucatori pe care noi am platit o suma de transfer, dar nu asta este motivul pentru care credem in ei, ci pentru ca sunt jucatori despre care credem ca vor avea un cuvant greu de spus, dar la Universitatea Craiova, mai departe sigur ca exista interes, asa cum si pentru noi au fost jucatori interesanti si i-am dorit si i-am luat. Sa spunem ca a fost semioficial, un telefon, da (discutia cu Gigi Becali pentru Mamut si Ofosu)."