VIDEO | Anghel Iordanescu, dezamagit dupa Franta - Elvetia: "Am mancat bataie cu Franta in minutul 90!" Ce zice despre cearta cu Lucescu

Franta a fost eliminata de Elvetia, la Bucuresti, pe Arena Nationala, luni seara, in probabil cea mai mare surpriza de la Campionatul European. Ambele echipe au jucat, la EURO 2016, impotriva Romaniei.

La turneul final amintit anterior, selectionerul 'tricolorior' a fost Anghel Iordanescu. Acesta a ramas marcat de esecul nationalei de atunci, desi Romania a facut egal cu Elvetia si a fost invinsa in minutul 90 in duelul cu Franta.

"Daca stam sa ne gandim, acum cinci ani (n.r. - la EURO 2016) Romania juca cu Franta si Elvetia. Iar 10 jucatori din lotul actual al Elvetiei a fost la meciul cu noi de atunci si 8 din lotul actual al Frantei au fost la intalnirea cu noi... Cu aceste echipe noi atunci am scos un egal (n.r. - cu Elvetia) si am mancat bataie cu Franta in minutul 90. Eu sunt convins ca actuala generatie de la echipa nationala a Romaniei, cu acesti jucatori tineri talentati, este mai buna decat generatia pe care am avut la Campionatul European din Franta", a spus Anghel Iordanescu, la finalul meciului dintre Franta si Elvetia.

De asemenea, Iordanescu a spus ca nu are nimic cu Mircea Lucescu, desi cei doi s-au aflat in mijlocul unui scandal in ultimele zile:

"Eu nu sunt certat cu nimeni. Lucrurile sunt foarte simple din punctul meu de vedere... am fost surprins ca Mircea Lucescu sa pledeze pentru un antrenor strain atata timp cat fotbalul romanesc ii are pe Hagi, pe Dan Petrescu, pe Olaroiu, pe Razvan Lucescu, toti antrenori buni care in orice moment ar putea sa conduca echipa noastra nationala", a explicat Iordanescu.