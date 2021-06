Veste teribila primita de Southgate! Doi fotbalisti englezi au fost pusi in izolare si vor rata urmatorul meci

Lovitura puternica primita de Anglia inaintea meciului cu Cehia.

Ben Chilwelland si Mason Mount au fost pusi in carantina dupa ce au intrat in contact cu Billy Gilmour, testat pozitiv la coronavirus dupa meciul Anglia - Scotia, 0-0.

"Din precautie am luat decizia ca Ben Chilwelland si Mason Mount sa fie pusi in carantina, dupa ce au intrat in contact cu fotbalistul scotian Billy Gilmour la meicul de vineri.

Cei doi vor fi tinuti departe de restul grupului.

Toata echipa a fost supusa unor teste COVID suplimentare si toti fotbalistii au iesit din nou negativ, asa cum s-a intamplat duminica la testele efectuate de UEFA inaintea meciului.

Continuam sa respectam protocoalele UEFA si regimul de testare si ramanem in contact cu autoritarile sanitare din Anglia", se arata in comunicatul transmis de Federatia de Fotbal a Angliei.

Anglia intalneste Cehia in ultima etapa a grupelor Campionatului Mondial, marti, de la 22:00. Cele doua nationale ocupa locurile unu si doi in Grupa D.