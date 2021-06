UEFA nu se joaca! Daca guvernul britanic nu ii indeplineste conditiile, va muta finala la Budapesta!

Organizatorii Euro 2020 vor sa obtina scutirea carantinei pentru 2 500 de invitati.

UEFA a stabilit ca finala Euro 2020 se va juca in Anglia, pe stadionul Wembley. Dar in situatia actuala cauzata de pandemie, persoanele care intra in Marea Britanie ar trebui sa stea 10 zile in izolare. Aceasta regula se aplica statelor care sunt in zona galbena sau cea rosie. In prezent, toate participantele la Campionatul European se afla in zona galbena, in afara de Turcia, care este in zona rosie. Astfel, cei 2 500 de invitati ai forului european, ar trebui sa stea in carantina, potrivit The Times.

Conform aceleiasi surse, UEFA discuta in acest moment cu guvernul britanic pentru a-i scuti pe politicieni, sponsori si reprezentanti ai detinatorilor de drepturi TV de cele 10 zile de izolare. Daca nu vor ajunge la un acord, organizatorii Euro 2020 au de gand sa mute marea finala in Budapesta. Cele doua parti nu au cazut de acord nici luna trecuta, cand propunerea de a muta ultimul act al Champions League dintre Manchester City si Chelsea pe stadionul Wembley a cazut din acelasi motiv. Boris Johnson si oamenii sai nu au vrut sa ii ierte de carantina pe invitatii celor de la UEFA.

Daca varianta initiala va pica, Aleksander Ceferin doreste sa mute finala Euro 2020 in Budapesta. Puskas Arena a gazduit meciul dintre Ungaria si Portugalia, cu 61 000 de spectatori pe stadion. Probabil, aceasta va fi cea mai mare audienta de la aceasta editie a Campionatului European. Pana si posibila finala de Wembley se va juca cu 50% din capacitatea arenei. Ceea ce inseamna ca doar 45 000 de fani vor putea asista la meci.