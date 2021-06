Statistica zdrobitoare! Suedia nu a existat in prima parte a meciului cu Spania

Toate partidele de la EURO 2020 se vad la PRO TV, PRO X si pe VOYO.

Spania si Suedia se intalnesc in aceasta seara pe stadionul "La Cartuja" din Sevilla, in Grupa E a Campionatului European.

Spaniolii au inceput in forta pardida si au controlat jocul in prima repriza. Mai mult, in primele 20 de minute trupa lui Luis Enrique a avut o posesie de 90%.

In prima repriza a meciului cele mai mari ocazii le-au apartinut spaniolilor, care au trecut pe langa gol in trei randuri. Morata a irosit cea mai mare ocazie a meciului in minutul 38.