PRO TV anunta achizitionarea drepturilor de difuzare pentru UEFA EURO 2024 si 2028!

Vara aceasta, fotbalul s-a jucat la PRO TV! Dincolo de grandioasa competitie fotbalistica, UEFA EURO 2020 a fost momentul care a adus oamenii impreuna dupa mai bine de un an de pandemie.

Indiferent ca oamenii erau pe stadioane, in fata televizoarelor de acasa sau din vacanta, meciurile s-au putut vedea la PRO TV si pe VOYO, din orice locatie. A fost o competitie speciala in care Campionatul European de Fotbal UEFA a celebrat aniversarea celor 60 de ani de o maniera unica: 24 echipe participante si meciuri jucate in 11 tari, printre care si Romania, care a gazduit pentru prima data in istoria sa acest important eveniment sportiv.

Romanii si-au sustinut echipele favorite, iar meciuri precum cele din optimi dintre Elvetia – Franta, Croatia – Spania si semifinalele dintre Italia – Spania si Danemarca – Anglia au devenit lider absolut de audienta.

Aceasta competitie extraordinara a ajuns la final si PRO TV anunta ca a reusit sa incheie achizitionarea drepturilor de difuzare a urmatoarelor doua editii ale Campionatului European de Fotbal UEFA (2024 si 2028).

UEFA EURO 2024 se va disputa in Germania, iar gazda UEFA EURO 2028 este preconizat sa fie anuntata in 2022. 24 de echipe se vor afla la startul fiecarui turneu si vor lupta pentru titlul de viitoare Campioana a Europei.

”Romanii iubesc sa urmareasca meciurile de fotbal, iar in 2016 si 2020 au avut ocazia de a vedea turneele EURO la PRO TV. Deoarece dorim sa oferim publicului PRO TV, in continuare, bucuria de a-si sustine echipele favorite si ca urmare a bunei colabari cu UEFA, ne face placere sa va anuntam ca am finalizat achizitia drepturilor de difuzare pentru urmatoarele doua Campionate Europene. Meciurile puternice de fotbal se vad la PRO TV!”, declara Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV.

Despre faptul ca parteneriatul va continua, Guy – Laurent Epstein, directorul de Marketing al UEFA spune: ”PRO TV a fost o gazda foarte buna pentru UEFA EURO 2016 si 2020 in Romania. Suntem incantati sa extindem parteneriatul cu PRO TV pentru urmatoarele doua editii ale UEFA EURO care se vor disputa in 2024 si 2028. Suntem convinsi ca PRO TV va continua sa ofere o expunere excelenta pentru UEFA EURO tututor fanilor fotbalului din Romania prin canalele TV si prin platformele lor digitale”.