Neuer a fost iertat de UEFA! Capitanul Germaniei a fost supus unei anchete dupa ce pe banderola de capitan era inscriptionat drapelul LGBT

Capitanul Germaniei a fost supus unei anchete dupa primele doua meciuri de la Euro 2020.

In primele doua meciuri de la Euro 2020, pe banderola de capitan a lui Manuel Neuer a fost inscriptionat drapelul LGTBT. UEFA s-a autosesizat si a anchetat cazul, pe motiv ca este un simbol politic, ceea ce este interzis in randul echipelor nationale.

In cele din urma, organizatorii au hotarat sa nu sanctioneze pe nimeni pentru banderola lui Neuer. Decizia celor de la UEFA a fost comunicata de conducatorii fotbalului german: "Curcubeul a fost considerat un gest de sustinere al echipei pentru diversitate", a transmis Federatia Germana intr-un comunicat, citat de L'Equipe.

Germania a reusit sa bifeze prima victorie la Euro 2020, contra Portugaliei, 4-2, dupa ce in primul meci a fost invinsa de Franta, 0-1. Astfel, Manuel Nueur va purta aceeasi banderola cu drapelul LGBT si in meciul cu Ungaria, care va decide ce echipe se vor califica direct in optimile competitiei din Grupa F.