Nervii intinsi la maximum in confruntarea dintre Turcia si Tara Galilor! Jucatorii, aproape de bataie in finalul partidei

Frustrarea si-a spus cuvantul in finalul meciului pentru cele doua echipe.

Tensiunea cumulata cu efortul mare depus de fotbalisti poate duce la conflicte pe gazon, cum am vazut de-a lungul timpului, iar asta s-a intamplat si la partida dintre Tara Galilor si Turcia, pe final, cand formatia la care evolueaza si Gareth Bale conducea cu 1-0.

Dupa o faza in care in care Burak Yilmaz l-a faultat in careu pe un fundas advers, s-a iscat un meleu, dupa care mai multi fotbalisti au sarit pentru a lua parte la conflict, insa din fericire fara ca situatia sa degenereze intr-un mod foarte grav.



Arbitrul a acordat 3 cartonase galbene, fara a se considera ca se impune vreun cartonas rosu, iar galezii au reusit sa se desprinda in prelungirile partidei, facand practic ca frustrarea si neputinta turciilor sa fie covertite intr-un lucru pozitiv pentru formatia lor.