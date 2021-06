Moment istoric! Cristiano Ronaldo este primul jucator european care a reusit aceasta performanta

Campioana Europei contra campioanei mondiale. Meciul potrivit pentru recorduri. Dupa ce Lloris a faultat un careu, Cristiano Ronaldo s-a aflat in fata cu istoria: a executat impecabil penalty-ul si a devenit primul jucator european care marcheaza 20 de goluri la turneele majore: Euro si Campionatul Mondial. Pana acum detinea recordul la egalitate cu germanul Miroslav Klose.

20 - Cristiano Ronaldo has become the first European player in World Cup and European Championship history to score a combined 20 goals across the two competitions. Greatest. #POR #EURO2020 pic.twitter.com/UX7rWGZMyJ