Marko Arnautovic, prima reactie dupa gestul controversat de pe Arena Nationala: „Nu sunt rasist! Sustin diversitatea”

Marko Arnautovic, 32 de ani, a vorbit despre reactia nervoasa pe care a avut-o, duminica, pe Arena Nationala, dupa ce a marcat in meciul Austria - Macedonia de Nord, scor 3-1.

Introdus pe teren in repriza a doua, Arnautovic a marcat in minutul 89. In loc sa se bucure, atacantul austriac a inceput sa urle spre adversari si sa gesticuleze nervos.

Printre altele, Arnautovic a facut un gest controversat spre Ezgjan Alioski. Austriacul i-a aratat adversarului sau semnul OK, care in anumite circumstate este vazut drept rasist, denotand suprematia albilor.

David Alaba a intervenit si a reusit sa-si calmeze coechipierul.

Luni, Marko Arnautovic si-a cerut scuze si a precizat ca nu este rasist.

„Au existat cateva cuvinte aprinse ieri, in emotia meciului, pentru care as vrea sa-mi prezint scuze, în special pentru prietenii mei din Macedonia de Nord si Albania. Vreau sa spun un lucru, clar: nu sunt rasist! Am prieteni in aproape toate tarile si sustin diversitatea, oricine ma cunoaste stie asta”, a scris, pe Instaram, Marko Arnautovic.